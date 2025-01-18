Ціна Revolotto (RVL)
Поточна ціна Revolotto (RVL) сьогодні становить 0.0393503 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RVL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Revolotto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.05 USD
- зміна ціни Revolotto протягом дня — +1.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Revolotto до USD становила $ +0.00042458.
За останні 30 днів зміна ціни Revolotto до USD становила $ -0.0035976759.
За останні 60 днів зміна ціни Revolotto до USD становила $ -0.0019033149.
За останні 90 днів зміна ціни Revolotto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00042458
|+1.09%
|30 днів
|$ -0.0035976759
|-9.14%
|60 днів
|$ -0.0019033149
|-4.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Revolotto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.09%
+3.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Revolotto is a decentralized cryptocurrency that grants investors holding (RVL) instant rewards on all transactions, and protects them with its unique coin circulation cycles and burn protocol.
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