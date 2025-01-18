Сьогоднішня ціна Revolotto (RVL)

Поточна ціна Revolotto (RVL) сьогодні становить 0.0393503 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RVL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Revolotto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.05 USD

- зміна ціни Revolotto протягом дня — +1.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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