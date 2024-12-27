Ціна Revest Finance (RVST)
Поточна ціна Revest Finance (RVST) сьогодні становить 0.02055785 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87M USD. Ціна RVST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Revest Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.55K USD
- зміна ціни Revest Finance протягом дня — -6.14%
- циркуляційна пропозиція – 90.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Revest Finance до USD становила $ -0.00134545779615009.
За останні 30 днів зміна ціни Revest Finance до USD становила $ -0.0010972916.
За останні 60 днів зміна ціни Revest Finance до USD становила $ -0.0032901173.
За останні 90 днів зміна ціни Revest Finance до USD становила $ -0.0255341766400158.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00134545779615009
|-6.14%
|30 днів
|$ -0.0010972916
|-5.33%
|60 днів
|$ -0.0032901173
|-16.00%
|90 днів
|$ -0.0255341766400158
|-55.39%
Останній аналіз цін Revest Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
-6.14%
+15.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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