Токеноміка Reverse Unit Bias (RUB) Дізнайтеся ключову інформацію про Reverse Unit Bias (RUB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Reverse Unit Bias (RUB) RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility. Офіційний вебсайт: https://www.rub.meme/ Купити RUB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Reverse Unit Bias (RUB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Reverse Unit Bias (RUB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,61M $ 3,61M $ 3,61M Загальна пропозиція: $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 Циркуляційна пропозиція: $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 3,61M $ 3,61M $ 3,61M Історичний максимум: $ 4 384 243 $ 4 384 243 $ 4 384 243 Історичний мінімум: $ 1 844 979 $ 1 844 979 $ 1 844 979 Поточна ціна: $ 3 617 788 $ 3 617 788 $ 3 617 788 Дізнайтеся більше про ціну Reverse Unit Bias (RUB)

Токеноміка Reverse Unit Bias (RUB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Reverse Unit Bias (RUB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RUB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RUB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RUB, досліджуйте ціну токена RUB в реальному часі!

Прогноз ціни RUB Хочете знати, куди рухається RUB? Наша сторінка прогнозу ціни RUB поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена RUB зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!