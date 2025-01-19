Ціна Reversal (RVSL)
Поточна ціна Reversal (RVSL) сьогодні становить 0.03564853 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RVSL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reversal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.83 USD
- зміна ціни Reversal протягом дня — -3.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reversal до USD становила $ -0.00143932916404691.
За останні 30 днів зміна ціни Reversal до USD становила $ -0.0051298591.
За останні 60 днів зміна ціни Reversal до USD становила $ +0.0103241030.
За останні 90 днів зміна ціни Reversal до USD становила $ -0.0324211227777803.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00143932916404691
|-3.88%
|30 днів
|$ -0.0051298591
|-14.39%
|60 днів
|$ +0.0103241030
|+28.96%
|90 днів
|$ -0.0324211227777803
|-47.62%
Останній аналіз цін Reversal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.88%
-3.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Reversal bot is a telegram tool for searching the vastness of the blockchain for tokens that wake up from dormancy after a long time and make a huge reversal.
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