Ціна Revenue Generating USD (RGUSD)
Поточна ціна Revenue Generating USD (RGUSD) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Revenue Generating USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48 USD
- зміна ціни Revenue Generating USD протягом дня — +0.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Revenue Generating USD до USD становила $ +0.00519983.
За останні 30 днів зміна ціни Revenue Generating USD до USD становила $ -0.0032287446.
За останні 60 днів зміна ціни Revenue Generating USD до USD становила $ +0.0068814354.
За останні 90 днів зміна ціни Revenue Generating USD до USD становила $ -0.1972437086891328.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00519983
|+0.52%
|30 днів
|$ -0.0032287446
|-0.32%
|60 днів
|$ +0.0068814354
|+0.69%
|90 днів
|$ -0.1972437086891328
|-16.44%
Останній аналіз цін Revenue Generating USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.52%
-0.22%
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