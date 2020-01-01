Токеноміка Revenue Coin (RVC) Дізнайтеся ключову інформацію про Revenue Coin (RVC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Revenue Coin (RVC) Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time. Офіційний вебсайт: https://revenuecoin.io/ Купити RVC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Revenue Coin (RVC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Revenue Coin (RVC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 456,31K $ 456,31K $ 456,31K Загальна пропозиція: $ 1,73B $ 1,73B $ 1,73B Циркуляційна пропозиція: $ 862,44M $ 862,44M $ 862,44M FDV (повністю розведена вартість): $ 915,05K $ 915,05K $ 915,05K Історичний максимум: $ 0,04277222 $ 0,04277222 $ 0,04277222 Історичний мінімум: $ 0,00041931 $ 0,00041931 $ 0,00041931 Поточна ціна: $ 0,00053176 $ 0,00053176 $ 0,00053176 Дізнайтеся більше про ціну Revenue Coin (RVC)

Токеноміка Revenue Coin (RVC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Revenue Coin (RVC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RVC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RVC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RVC, досліджуйте ціну токена RVC в реальному часі!

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