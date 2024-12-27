Сьогоднішня ціна Revenue Coin (RVC)

Поточна ціна Revenue Coin (RVC) сьогодні становить 0.00122276 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна RVC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Revenue Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.93 USD

- зміна ціни Revenue Coin протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 862.44M USD

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