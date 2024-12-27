Ціна Revenant (GAMEFI)
Поточна ціна Revenant (GAMEFI) сьогодні становить 0.183781 USD з ринковою капіталізацією $ 375.32K USD. Ціна GAMEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Revenant:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.10 USD
- зміна ціни Revenant протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 2.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Revenant до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Revenant до USD становила $ -0.0636934957.
За останні 60 днів зміна ціни Revenant до USD становила $ -0.0955917023.
За останні 90 днів зміна ціни Revenant до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0636934957
|-34.65%
|60 днів
|$ -0.0955917023
|-52.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Revenant: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Revenant is the first decentralized gaming platform on the Metis Andromeda network. Revenant’s platform provides a comprehensive GameFi experience for gamers, game developers, and investors to play, earn, and invest.
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