Сьогоднішня ціна Revenant (GAMEFI)

Поточна ціна Revenant (GAMEFI) сьогодні становить 0.183781 USD з ринковою капіталізацією $ 375.32K USD. Ціна GAMEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Revenant:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.10 USD

- зміна ціни Revenant протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 2.04M USD

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