Сьогоднішня ціна Revain (REV)

Поточна ціна Revain (REV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.69M USD. Ціна REV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Revain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 195.44 USD

- зміна ціни Revain протягом дня — +4.67%

- циркуляційна пропозиція – 84.55B USD

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