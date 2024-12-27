Ціна REV3AL (REV3L)
Поточна ціна REV3AL (REV3L) сьогодні становить 0.00338486 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна REV3L до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності REV3AL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.57K USD
- зміна ціни REV3AL протягом дня — -25.55%
- циркуляційна пропозиція – 417.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни REV3AL до USD становила $ -0.001161973520153524.
За останні 30 днів зміна ціни REV3AL до USD становила $ -0.0018447446.
За останні 60 днів зміна ціни REV3AL до USD становила $ -0.0021323362.
За останні 90 днів зміна ціни REV3AL до USD становила $ -0.00460360867023395.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001161973520153524
|-25.55%
|30 днів
|$ -0.0018447446
|-54.49%
|60 днів
|$ -0.0021323362
|-62.99%
|90 днів
|$ -0.00460360867023395
|-57.62%
Останній аналіз цін REV3AL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.79%
-25.55%
+75.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models.
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