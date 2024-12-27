Сьогоднішня ціна REV3AL (REV3L)

Поточна ціна REV3AL (REV3L) сьогодні становить 0.00338486 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна REV3L до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності REV3AL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.57K USD

- зміна ціни REV3AL протягом дня — -25.55%

- циркуляційна пропозиція – 417.49M USD

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