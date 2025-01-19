Сьогоднішня ціна REV (REV)

Поточна ціна REV (REV) сьогодні становить 0.01230931 USD з ринковою капіталізацією $ 4.31M USD. Ціна REV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності REV:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.55 USD

- зміна ціни REV протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 350.00M USD

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