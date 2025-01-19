Ціна REV (REV)
Поточна ціна REV (REV) сьогодні становить 0.01230931 USD з ринковою капіталізацією $ 4.31M USD. Ціна REV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності REV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.55 USD
- зміна ціни REV протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 350.00M USD
Отримуйте оновлення цін REV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REV.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни REV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни REV до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни REV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни REV до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін REV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StaynEarn is a Web 2.5 platform that disrupts the short-term rental market by integrating blockchain technology with traditional booking systems. The platform allows hosts to earn REV tokens alongside their rental income and guests to earn rewards for bookings. StaynEarn simplifies blockchain interactions, making it easy for both crypto enthusiasts and regular users to benefit from token rewards, all while providing the familiar experience of traditional booking platforms.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 REV до AUD
A$0.0198179891
|1 REV до GBP
￡0.0100936342
|1 REV до EUR
€0.0119400307
|1 REV до USD
$0.01230931
|1 REV до MYR
RM0.055391895
|1 REV до TRY
₺0.4361188533
|1 REV до JPY
¥1.9235758737
|1 REV до RUB
₽1.2612119026
|1 REV до INR
₹1.0657400598
|1 REV до IDR
Rp201.7919349264
|1 REV до PHP
₱0.7207101005
|1 REV до EGP
￡E.0.6181735482
|1 REV до BRL
R$0.075086791
|1 REV до CAD
C$0.0177254064
|1 REV до BDT
৳1.495581165
|1 REV до NGN
₦19.1733505353
|1 REV до UAH
₴0.5183450441
|1 REV до VES
Bs0.66470274
|1 REV до PKR
Rs3.4315894418
|1 REV до KZT
₸6.5335355618
|1 REV до THB
฿0.4233171709
|1 REV до TWD
NT$0.4048532059
|1 REV до CHF
Fr0.0112014721
|1 REV до HKD
HK$0.0957664318
|1 REV до MAD
.د.م0.1235854724