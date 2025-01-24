Ціна Reunit Wallet (REUNI)
Поточна ціна Reunit Wallet (REUNI) сьогодні становить 0.02689786 USD з ринковою капіталізацією $ 270.42K USD. Ціна REUNI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reunit Wallet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05K USD
- зміна ціни Reunit Wallet протягом дня — -12.67%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reunit Wallet до USD становила $ -0.00390418287592574.
За останні 30 днів зміна ціни Reunit Wallet до USD становила $ -0.0095565191.
За останні 60 днів зміна ціни Reunit Wallet до USD становила $ -0.0111279351.
За останні 90 днів зміна ціни Reunit Wallet до USD становила $ -0.06330441319432338.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00390418287592574
|-12.67%
|30 днів
|$ -0.0095565191
|-35.52%
|60 днів
|$ -0.0111279351
|-41.37%
|90 днів
|$ -0.06330441319432338
|-70.18%
Останній аналіз цін Reunit Wallet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-12.67%
-45.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Reunit is a wallet built on top of LayerZero & Stargate Finance What makes your project unique? Reunit allow users to transfer tokens from multiple blockchain to another in a single click History of your project. March 2022 : Project started 28 Feb 2023 : Private presale 15 March 2023 : Beta phase one What’s next for your project? April 2023 : Beta phase two May 2023 : Official launch What can your token be used for? REUNI is an omnichain token = you can natively transfer it to others chains
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