Сьогоднішня ціна Reunit Wallet (REUNI)

Поточна ціна Reunit Wallet (REUNI) сьогодні становить 0.02689786 USD з ринковою капіталізацією $ 270.42K USD. Ціна REUNI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Reunit Wallet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05K USD

- зміна ціни Reunit Wallet протягом дня — -12.67%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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