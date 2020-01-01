Токеноміка Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Return Finance Lido stETH (RFSTETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway. Офіційний вебсайт: https://return.finance/ Whitepaper: https://docs.return.finance/ Купити RFSTETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Return Finance Lido stETH (RFSTETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,65 $ 0,65 $ 0,65 Загальна пропозиція: $ 6,85 $ 6,85 $ 6,85 Циркуляційна пропозиція: $ 6,85 $ 6,85 $ 6,85 FDV (повністю розведена вартість): $ 0,65 $ 0,65 $ 0,65 Історичний максимум: $ 0,108476 $ 0,108476 $ 0,108476 Історичний мінімум: $ 0,01883564 $ 0,01883564 $ 0,01883564 Поточна ціна: $ 0,094381 $ 0,094381 $ 0,094381 Дізнайтеся більше про ціну Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Токеноміка Return Finance Lido stETH (RFSTETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Return Finance Lido stETH (RFSTETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RFSTETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RFSTETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RFSTETH, досліджуйте ціну токена RFSTETH в реальному часі!

Прогноз ціни RFSTETH Хочете знати, куди рухається RFSTETH? Наша сторінка прогнозу ціни RFSTETH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена RFSTETH зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!