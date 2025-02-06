Ціна Return Finance Lido stETH (RFSTETH)
Поточна ціна Return Finance Lido stETH (RFSTETH) сьогодні становить 0.03715578 USD з ринковою капіталізацією $ 102.43K USD. Ціна RFSTETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Return Finance Lido stETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Return Finance Lido stETH протягом дня — +1.84%
- циркуляційна пропозиція – 2.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Return Finance Lido stETH до USD становила $ +0.00067185.
За останні 30 днів зміна ціни Return Finance Lido stETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Return Finance Lido stETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Return Finance Lido stETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00067185
|+1.84%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Return Finance Lido stETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
+1.84%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.
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