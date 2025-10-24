Інформація щодо ціни Retsa (RETSA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00194489$ 0,00194489 $ 0,00194489 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,76% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,02%

Актуальна ціна Retsa (RETSA) становить --. За останні 24 години RETSA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RETSA становить $ 0,00194489, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RETSA змінився на -- за останню годину, +2,76% за 24 години та на +2,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Retsa (RETSA)

Ринкова капіталізація $ 7,67K$ 7,67K $ 7,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,67K$ 7,67K $ 7,67K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Retsa — $ 7,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RETSA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,67K.