Ціна RetroCraft (RETRO)
Поточна ціна RetroCraft (RETRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 246.59K USD. Ціна RETRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RetroCraft:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.20K USD
- зміна ціни RetroCraft протягом дня — +0.21%
- циркуляційна пропозиція – 477.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RetroCraft до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RetroCraft до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RetroCraft до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RetroCraft до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.21%
|30 днів
|$ 0
|+5.46%
|60 днів
|$ 0
|-1.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RetroCraft: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
+0.21%
+3.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RetroCraft is a unique game combining classic nostalgia with modern blockchain technology build on Minecraft server.
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