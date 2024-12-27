Сьогоднішня ціна RetroCraft (RETRO)

Поточна ціна RetroCraft (RETRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 246.59K USD. Ціна RETRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RetroCraft:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.20K USD

- зміна ціни RetroCraft протягом дня — +0.21%

- циркуляційна пропозиція – 477.53M USD

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