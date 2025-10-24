Актуальна ціна RETRO KIDS сьогодні становить 0,00000831 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RETRO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RETRO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна RETRO KIDS сьогодні становить 0,00000831 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RETRO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RETRO на MEXC вже зараз.

Докладніше про RETRO

Інформація про ціну RETRO

Офіційний вебсайт RETRO

Токеноміка RETRO

Прогноз ціни RETRO

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип RETRO KIDS

Ціна RETRO KIDS (RETRO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RETRO до USD:

--
----
-3,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни RETRO KIDS (RETRO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:19:05 (UTC+8)

Інформація щодо ціни RETRO KIDS (RETRO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000824
$ 0,00000824$ 0,00000824
Мін. за 24 год
$ 0,00000867
$ 0,00000867$ 0,00000867
Макс. за 24 год

$ 0,00000824
$ 0,00000824$ 0,00000824

$ 0,00000867
$ 0,00000867$ 0,00000867

$ 0,00028662
$ 0,00028662$ 0,00028662

$ 0,00000784
$ 0,00000784$ 0,00000784

-0,54%

-3,25%

+1,03%

+1,03%

Актуальна ціна RETRO KIDS (RETRO) становить $0,00000831. За останні 24 години RETRO торгувався між мінімумом у $ 0,00000824 і максимумом у $ 0,00000867, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RETRO становить $ 0,00028662, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000784.

Що стосується короткострокових результатів, то RETRO змінився на -0,54% за останню годину, -3,25% за 24 години та на +1,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RETRO KIDS (RETRO)

$ 8,31K
$ 8,31K$ 8,31K

--
----

$ 8,31K
$ 8,31K$ 8,31K

999,90M
999,90M 999,90M

999 902 029,722074
999 902 029,722074 999 902 029,722074

Поточна ринкова капіталізація RETRO KIDS — $ 8,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RETRO — 999,90M, зі загальною пропозицією 999902029.722074. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,31K.

Історія ціни RETRO KIDS (RETRO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RETRO KIDS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RETRO KIDS до USD становила $ -0,0000077013.
За останні 60 днів зміна ціни RETRO KIDS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RETRO KIDS до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,25%
30 днів$ -0,0000077013-92,67%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке RETRO KIDS (RETRO)

The generation that built the internet is back. This time, we’re building wealth. Welcome to Retro Kids where memes turn into millions. Retro Kids is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by 80s and 90s nostalgia. With a focus on fun, culture, and internet humor, RKID brings together fans of retro gaming, vintage cartoons, and childhood memories in a decentralized, low-fee ecosystem. The token has no inherent utility or roadmap and exists purely as a cultural and collectible digital asset.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс RETRO KIDS (RETRO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни RETRO KIDS (USD)

Скільки коштуватиме RETRO KIDS (RETRO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів RETRO KIDS (RETRO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо RETRO KIDS.

Перегляньте прогноз ціни RETRO KIDS вже зараз!

RETRO до місцевих валют

Токеноміка RETRO KIDS (RETRO)

Розуміння токеноміки RETRO KIDS (RETRO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RETRO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про RETRO KIDS (RETRO)

Скільки сьогодні коштує RETRO KIDS (RETRO)?
Актуальна ціна RETRO у USD становить 0,00000831 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RETRO до USD?
Поточна ціна RETRO до USD — $ 0,00000831. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація RETRO KIDS?
Ринкова капіталізація RETRO — $ 8,31K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RETRO?
Циркуляційна пропозиція RETRO — 999,90M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RETRO?
RETRO досяг історичної максимальної ціни у 0,00028662 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RETRO?
Історична мінімальна ціна RETRO становила 0,00000784 USD.
Який обсяг торгівлі RETRO?
Актуальний обсяг торгівлі RETRO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RETRO цього року?
RETRO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RETRO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:19:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для RETRO KIDS (RETRO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 990,75
$110 990,75$110 990,75

+0,98%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 937,76
$3 937,76$3 937,76

+1,57%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16718
$0,16718$0,16718

+9,08%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,38
$192,38$192,38

+0,71%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,5200
$21,5200$21,5200

+39,56%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 937,76
$3 937,76$3 937,76

+1,57%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 990,75
$110 990,75$110 990,75

+0,98%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,38
$192,38$192,38

+0,71%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4454
$2,4454$2,4454

+1,51%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,08
$1 124,08$1 124,08

-0,51%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6268
$0,6268$0,6268

+526,80%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000719
$0,00000719$0,00000719

+303,93%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,00
$54,00$54,00

+119,15%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004110
$0,0004110$0,0004110

+93,32%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5775
$0,5775$0,5775

+92,50%