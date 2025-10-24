Інформація щодо ціни RETRO KIDS (RETRO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000824 $ 0,00000824 $ 0,00000824 Мін. за 24 год $ 0,00000867 $ 0,00000867 $ 0,00000867 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000824$ 0,00000824 $ 0,00000824 Макс. за 24 год $ 0,00000867$ 0,00000867 $ 0,00000867 Рекордний максимум $ 0,00028662$ 0,00028662 $ 0,00028662 Найнижча ціна $ 0,00000784$ 0,00000784 $ 0,00000784 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) -3,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,03%

Актуальна ціна RETRO KIDS (RETRO) становить $0,00000831. За останні 24 години RETRO торгувався між мінімумом у $ 0,00000824 і максимумом у $ 0,00000867, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RETRO становить $ 0,00028662, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000784.

Що стосується короткострокових результатів, то RETRO змінився на -0,54% за останню годину, -3,25% за 24 години та на +1,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RETRO KIDS (RETRO)

Ринкова капіталізація $ 8,31K$ 8,31K $ 8,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,31K$ 8,31K $ 8,31K Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 902 029,722074 999 902 029,722074 999 902 029,722074

Поточна ринкова капіталізація RETRO KIDS — $ 8,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RETRO — 999,90M, зі загальною пропозицією 999902029.722074. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,31K.