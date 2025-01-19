Ціна Retro Finance (RETRO)
Поточна ціна Retro Finance (RETRO) сьогодні становить 0.00409716 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RETRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Retro Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.59 USD
- зміна ціни Retro Finance протягом дня — -4.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Retro Finance до USD становила $ -0.00017319698889216.
За останні 30 днів зміна ціни Retro Finance до USD становила $ -0.0019812136.
За останні 60 днів зміна ціни Retro Finance до USD становила $ +0.0045210587.
За останні 90 днів зміна ціни Retro Finance до USD становила $ +0.0023614511765385368.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00017319698889216
|-4.05%
|30 днів
|$ -0.0019812136
|-48.35%
|60 днів
|$ +0.0045210587
|+110.35%
|90 днів
|$ +0.0023614511765385368
|+136.05%
Останній аналіз цін Retro Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.55%
-4.05%
-3.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? ve(3,3) concentrated liquidity AMM on polygon What makes your project unique? Concentrated liquidity, oTokenomics, ve(3,3) mechanics, fork of thena, open zeppelin audit, ichi partnership History of your project. started about a year ago and have been building the platform with a dedicated team of developers, smart contract devs and f.e engineers. big community following, pushing limits of innovation What’s next for your project? Crosschain What can your token be used for? Voting, fee generation, bribe generation
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