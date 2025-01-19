Сьогоднішня ціна Retro Finance (RETRO)

Поточна ціна Retro Finance (RETRO) сьогодні становить 0.00409716 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RETRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Retro Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.59 USD

- зміна ціни Retro Finance протягом дня — -4.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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