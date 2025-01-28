Сьогоднішня ціна Retreeb (TREEB)

Поточна ціна Retreeb (TREEB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.11K USD. Ціна TREEB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Retreeb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 421.89 USD

- зміна ціни Retreeb протягом дня — -38.51%

- циркуляційна пропозиція – 683.25M USD

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