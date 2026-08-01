Сьогоднішня ціна Retirement plan

Поточна ціна Retirement plan (401K) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 401K до USD становить $ 0 за 401K.

Retirement plan наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 45 492, з циркуляційною пропозицією у 1,00B 401K. Протягом останніх 24 годин 401K торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00335767, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 401K змінився на +2,20% за останню годину та на -11,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Retirement plan (401K)

Ринкова капіталізація $ 45,49K$ 45,49K $ 45,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 45,49K$ 45,49K $ 45,49K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Retirement plan — $ 45,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 401K — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 45,49K.