Сьогоднішня ціна Retire on Sol ($RETIRE)

Поточна ціна Retire on Sol ($RETIRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $RETIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Retire on Sol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.18K USD

- зміна ціни Retire on Sol протягом дня — +5.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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