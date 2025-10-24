Інформація щодо ціни reterd (RETERD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,50% Зміна ціни (1 дн.) +13,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,17%

Актуальна ціна reterd (RETERD) становить --. За останні 24 години RETERD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RETERD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RETERD змінився на +0,50% за останню годину, +13,51% за 24 години та на +13,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо reterd (RETERD)

Ринкова капіталізація $ 299,42K$ 299,42K $ 299,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 299,42K$ 299,42K $ 299,42K Циркуляційне постачання 999,74M 999,74M 999,74M Загальна пропозиція 999 739 034,815307 999 739 034,815307 999 739 034,815307

Поточна ринкова капіталізація reterd — $ 299,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RETERD — 999,74M, зі загальною пропозицією 999739034.815307. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 299,42K.