Сьогоднішня ціна Retardmaxxing (RETARDMAXX)

Поточна ціна Retardmaxxing (RETARDMAXX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 270,11K USD. Ціна RETARDMAXX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Retardmaxxing:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Retardmaxxing протягом дня — +3,50%

- циркуляційна пропозиція – 999,94M USD

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