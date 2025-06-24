Ціна Retardmaxxing (RETARDMAXX)
Поточна ціна Retardmaxxing (RETARDMAXX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 270,11K USD. Ціна RETARDMAXX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Retardmaxxing:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Retardmaxxing протягом дня — +3,50%
- циркуляційна пропозиція – 999,94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Retardmaxxing до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Retardmaxxing до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Retardmaxxing до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Retardmaxxing до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Retardmaxxing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6,15%
+3,50%
--
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