Ціна RETARDIO (RETARDIO)
Поточна ціна RETARDIO (RETARDIO) сьогодні становить 0.060483 USD з ринковою капіталізацією $ 60.27M USD. Ціна RETARDIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RETARDIO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.32M USD
- зміна ціни RETARDIO протягом дня — -6.49%
- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RETARDIO до USD становила $ -0.00420413685766719.
За останні 30 днів зміна ціни RETARDIO до USD становила $ -0.0284022482.
За останні 60 днів зміна ціни RETARDIO до USD становила $ -0.0330676407.
За останні 90 днів зміна ціни RETARDIO до USD становила $ +0.00227369446334663.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00420413685766719
|-6.49%
|30 днів
|$ -0.0284022482
|-46.95%
|60 днів
|$ -0.0330676407
|-54.67%
|90 днів
|$ +0.00227369446334663
|+3.91%
Останній аналіз цін RETARDIO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.30%
-6.49%
-1.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Retardio is the pulse of a wild, unchained community thriving on Solana. It's where the bold dare to defy the norm. It goes beyond mere transactions, representing a community united by an enigmatic destiny. Legend speaks of its origins, whispered into being by anonymous figures hidden behind aliases and encrypted communications. This diverse community of visionaries and rebels gathers around the token's captivating allure, enticed by the prospect of an adventure into uncharted territories. Its path defies logic, inviting you to join in the journey.
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