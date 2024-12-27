Сьогоднішня ціна RETARDIO (RETARDIO)

Поточна ціна RETARDIO (RETARDIO) сьогодні становить 0.060483 USD з ринковою капіталізацією $ 60.27M USD. Ціна RETARDIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RETARDIO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.32M USD

- зміна ціни RETARDIO протягом дня — -6.49%

- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD

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