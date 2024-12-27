Сьогоднішня ціна RETARDIA (RETARDIA)

Поточна ціна RETARDIA (RETARDIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 263.89K USD. Ціна RETARDIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RETARDIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.31K USD

- зміна ціни RETARDIA протягом дня — +2.42%

- циркуляційна пропозиція – 998.55M USD

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