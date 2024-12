Що таке RETARDIA ( RETARDIA)

Retardia is a Solana based meme token focused around promoting women in the web3 space. It is currently a CTO led by an all female core team as well as a support team of 20 "angels" who are working as the marketing wing. The project is also advised by https:/x.com/GG1nvestments and https://x.com/syedsameer, experienced web3 investors who have a solid track record of working with highly successful tokens, achieving market caps in excess of 100m.

Ресурс RETARDIA (RETARDIA) Офіційний вебсайт