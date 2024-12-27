Ціна RETARDIA (RETARDIA)
Поточна ціна RETARDIA (RETARDIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 263.89K USD. Ціна RETARDIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RETARDIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.31K USD
- зміна ціни RETARDIA протягом дня — +2.42%
- циркуляційна пропозиція – 998.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RETARDIA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RETARDIA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RETARDIA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RETARDIA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.42%
|30 днів
|$ 0
|-60.84%
|60 днів
|$ 0
|-89.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RETARDIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.05%
+2.42%
+45.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Retardia is a Solana based meme token focused around promoting women in the web3 space. It is currently a CTO led by an all female core team as well as a support team of 20 "angels" who are working as the marketing wing. The project is also advised by https:/x.com/GG1nvestments and https://x.com/syedsameer, experienced web3 investors who have a solid track record of working with highly successful tokens, achieving market caps in excess of 100m.
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