Ціна RetardedAPR (RAPR)
Поточна ціна RetardedAPR (RAPR) сьогодні становить 9.97 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAPR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RetardedAPR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 525.70K USD
- зміна ціни RetardedAPR протягом дня — +4.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RetardedAPR до USD становила $ +0.474379.
За останні 30 днів зміна ціни RetardedAPR до USD становила $ -2.8703001890.
За останні 60 днів зміна ціни RetardedAPR до USD становила $ -7.5947352360.
За останні 90 днів зміна ціни RetardedAPR до USD становила $ -36.745996217590266.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.474379
|+4.99%
|30 днів
|$ -2.8703001890
|-28.78%
|60 днів
|$ -7.5947352360
|-76.17%
|90 днів
|$ -36.745996217590266
|-78.65%
Останній аналіз цін RetardedAPR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.46%
+4.99%
-30.71%
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$9.97
|1 RAPR до MYR
RM44.865
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₺353.2371
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¥1,558.0119
|1 RAPR до RUB
₽1,021.5262
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|1 RAPR до PHP
₱583.7435
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￡E.500.6934
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R$60.817
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C$14.3568
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