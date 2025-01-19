Сьогоднішня ціна RetardedAPR (RAPR)

Поточна ціна RetardedAPR (RAPR) сьогодні становить 9.97 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAPR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RetardedAPR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 525.70K USD

- зміна ціни RetardedAPR протягом дня — +4.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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