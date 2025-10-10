Дослідіть токеноміку retardcoin (RETARD) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів RETARD, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз! Дослідіть токеноміку retardcoin (RETARD) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів RETARD, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз!

Докладніше про RETARD Інформація про ціну RETARD Офіційний вебсайт RETARD Токеноміка RETARD Прогноз ціни RETARD Earn Airdrop+ Новини Блог Навчання Біржа MEXC / Ціна криптовалюти / retardcoin (RETARD) / Токеноміка / Токеноміка retardcoin (RETARD) Дізнайтеся ключову інформацію про retardcoin (RETARD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD Токеноміка retardcoin Інформація про retardcoin Токеноміка та аналіз ціни retardcoin (RETARD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена retardcoin (RETARD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 111,60K $ 111,60K $ 111,60K Загальна пропозиція: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M Циркуляційна пропозиція: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 111,60K $ 111,60K $ 111,60K Історичний максимум: $ 0,01166686 $ 0,01166686 $ 0,01166686 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00011161 $ 0,00011161 $ 0,00011161 Дізнайтеся більше про ціну retardcoin (RETARD) Купити RETARD зараз! Інформація retardcoin (RETARD) In the fast-paced, over-hyped world of crypto, where bots front-run trades and billionaires tweet market-moving nonsense, retardcoin stands proudly as the people’s champion — slow, irrational, and gloriously misinformed. Built on pure degeneracy and fortified by a community of diamond-handed apes who read charts upside-down, $retardis the only coin that proudly declares: “We have no roadmap, but we’re still going to the moon.” retardcoin has quickly snowballed into a movement. $retard features zero utility, infinite volatility, and an unwavering commitment to bad decisions. There’s no whitepaper — just a napkin drawing of a rollercoaster with the caption “Wheeeee!” Unlike other tokens that pretend to solve real-world problems, retardcoin solves nothing. In fact, it creates problems — like explaining to your tax accountant why you YOLO’d your rent money into a coin called retard. But that’s the beauty of $retard: it doesn’t try to impress institutions, pass regulations, or make sense. It exists purely for the meme. The retardcoin community thrives on chaos. Fueled by late-night Twitter spaces, misspelled Telegram posts, and endless hype cycles, holders pride themselves on buying tops, selling bottoms, and repeating the cycle with delusional optimism. Forget technical analysis — here, we use vibes and TikTok astrologers. Disclaimer: retardcoinis a meme token with no inherent value, utility, or intellectual merit. It’s offensive by design and not recommended for anyone with common sense or financial goals. If you’re still reading this and considering a purchase, please consult a therapist — or at least your mother. In the fast-paced, over-hyped world of crypto, where bots front-run trades and billionaires tweet market-moving nonsense, retardcoin stands proudly as the people’s champion — slow, irrational, and gloriously misinformed. Built on pure degeneracy and fortified by a community of diamond-handed apes who read charts upside-down, $retardis the only coin that proudly declares: “We have no roadmap, but we’re still going to the moon.” retardcoin has quickly snowballed into a movement. $retard features zero utility, infinite volatility, and an unwavering commitment to bad decisions. There’s no whitepaper — just a napkin drawing of a rollercoaster with the caption “Wheeeee!” Unlike other tokens that pretend to solve real-world problems, retardcoin solves nothing. In fact, it creates problems — like explaining to your tax accountant why you YOLO’d your rent money into a coin called retard. But that’s the beauty of $retard: it doesn’t try to impress institutions, pass regulations, or make sense. It exists purely for the meme. The retardcoin community thrives on chaos. Fueled by late-night Twitter spaces, misspelled Telegram posts, and endless hype cycles, holders pride themselves on buying tops, selling bottoms, and repeating the cycle with delusional optimism. Forget technical analysis — here, we use vibes and TikTok astrologers. Disclaimer: retardcoinis a meme token with no inherent value, utility, or intellectual merit. It’s offensive by design and not recommended for anyone with common sense or financial goals. If you’re still reading this and considering a purchase, please consult a therapist — or at least your mother. Офіційний вебсайт: https://retardcoin.world/ Токеноміка retardcoin (RETARD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки retardcoin (RETARD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RETARD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RETARD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RETARD, досліджуйте ціну токена RETARD в реальному часі! Прогноз ціни RETARD Хочете знати, куди рухається RETARD? Наша сторінка прогнозу ціни RETARD поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена RETARD зараз! Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити! Відмова від відповідальності Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням. Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності