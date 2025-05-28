Сьогоднішня ціна retardcoin (RETARD)

Поточна ціна retardcoin (RETARD) сьогодні становить 0,00811019 USD з ринковою капіталізацією $ 8,65M USD. Ціна RETARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності retardcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни retardcoin протягом дня — +6,17%

- циркуляційна пропозиція – 999,96M USD

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