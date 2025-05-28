Ціна retardcoin (RETARD)
Поточна ціна retardcoin (RETARD) сьогодні становить 0,00811019 USD з ринковою капіталізацією $ 8,65M USD. Ціна RETARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності retardcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни retardcoin протягом дня — +6,17%
- циркуляційна пропозиція – 999,96M USD
Отримуйте оновлення цін RETARD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RETARD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни retardcoin до USD становила $ +0,0004715.
За останні 30 днів зміна ціни retardcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни retardcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни retardcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0004715
|+6,17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін retardcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+37,48%
+6,17%
+311,39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the fast-paced, over-hyped world of crypto, where bots front-run trades and billionaires tweet market-moving nonsense, retardcoin stands proudly as the people’s champion — slow, irrational, and gloriously misinformed. Built on pure degeneracy and fortified by a community of diamond-handed apes who read charts upside-down, $retardis the only coin that proudly declares: “We have no roadmap, but we’re still going to the moon.” retardcoin has quickly snowballed into a movement. $retard features zero utility, infinite volatility, and an unwavering commitment to bad decisions. There’s no whitepaper — just a napkin drawing of a rollercoaster with the caption “Wheeeee!” Unlike other tokens that pretend to solve real-world problems, retardcoin solves nothing. In fact, it creates problems — like explaining to your tax accountant why you YOLO’d your rent money into a coin called retard. But that’s the beauty of $retard: it doesn’t try to impress institutions, pass regulations, or make sense. It exists purely for the meme. The retardcoin community thrives on chaos. Fueled by late-night Twitter spaces, misspelled Telegram posts, and endless hype cycles, holders pride themselves on buying tops, selling bottoms, and repeating the cycle with delusional optimism. Forget technical analysis — here, we use vibes and TikTok astrologers. Disclaimer: retardcoinis a meme token with no inherent value, utility, or intellectual merit. It’s offensive by design and not recommended for anyone with common sense or financial goals. If you’re still reading this and considering a purchase, please consult a therapist — or at least your mother.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RETARD до VND
₫207,95338179
|1 RETARD до AUD
A$0,0125707945
|1 RETARD до GBP
￡0,0060015406
|1 RETARD до EUR
€0,0071369672
|1 RETARD до USD
$0,00811019
|1 RETARD до MYR
RM0,0343061037
|1 RETARD до TRY
₺0,3165407157
|1 RETARD до JPY
¥1,1704626208
|1 RETARD до RUB
₽0,6508427475
|1 RETARD до INR
₹0,6922858184
|1 RETARD до IDR
Rp132,9539131536
|1 RETARD до KRW
₩11,1556474469
|1 RETARD до PHP
₱0,4504399526
|1 RETARD до EGP
￡E.0,403887462
|1 RETARD до BRL
R$0,0459036754
|1 RETARD до CAD
C$0,0111109603
|1 RETARD до BDT
৳0,9900919952
|1 RETARD до NGN
₦12,8528669082
|1 RETARD до UAH
₴0,3380327192
|1 RETARD до VES
Bs0,76235786
|1 RETARD до PKR
Rs2,2839106059
|1 RETARD до KZT
₸4,1293843404
|1 RETARD до THB
฿0,2659331301
|1 RETARD до TWD
NT$0,2433057
|1 RETARD до AED
د.إ0,0297643973
|1 RETARD до CHF
Fr0,0066503558
|1 RETARD до HKD
HK$0,0635027877
|1 RETARD до MAD
.د.م0,0748570537
|1 RETARD до MXN
$0,1560400556