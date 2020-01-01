Токеноміка Retard Finance (REFI) Дізнайтеся ключову інформацію про Retard Finance (REFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Retard Finance (REFI) Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense. Офіційний вебсайт: https://x.com/i/communities/1910225626109186284 Купити REFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Retard Finance (REFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Retard Finance (REFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 88,55K $ 88,55K $ 88,55K Загальна пропозиція: $ 999,67M $ 999,67M $ 999,67M Циркуляційна пропозиція: $ 999,67M $ 999,67M $ 999,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 88,55K $ 88,55K $ 88,55K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Retard Finance (REFI)

Токеноміка Retard Finance (REFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Retard Finance (REFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REFI, досліджуйте ціну токена REFI в реальному часі!

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