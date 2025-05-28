Ціна Retard Finance (REFI)
Поточна ціна Retard Finance (REFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75,71K USD. Ціна REFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Retard Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Retard Finance протягом дня — +13,25%
- циркуляційна пропозиція – 999,74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Retard Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Retard Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Retard Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Retard Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13,25%
|30 днів
|$ 0
|-2,04%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Retard Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,66%
+13,25%
-2,32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense.
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