Сьогоднішня ціна Retard Coin (RETARD)

Поточна ціна Retard Coin (RETARD) сьогодні становить 0.159558 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RETARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Retard Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.02 USD

- зміна ціни Retard Coin протягом дня — -2.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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