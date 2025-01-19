Ціна Retard Coin (RETARD)
Поточна ціна Retard Coin (RETARD) сьогодні становить 0.159558 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RETARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Retard Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.02 USD
- зміна ціни Retard Coin протягом дня — -2.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Retard Coin до USD становила $ -0.0046980066278306.
За останні 30 днів зміна ціни Retard Coin до USD становила $ +0.2774719044.
За останні 60 днів зміна ціни Retard Coin до USD становила $ +0.2539974283.
За останні 90 днів зміна ціни Retard Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0046980066278306
|-2.86%
|30 днів
|$ +0.2774719044
|+173.90%
|60 днів
|$ +0.2539974283
|+159.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Retard Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.86%
-2.86%
+105.14%
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