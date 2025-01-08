Сьогоднішня ціна RETARD AI (RETARD)

Поточна ціна RETARD AI (RETARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.37K USD. Ціна RETARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RETARD AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.42K USD

- зміна ціни RETARD AI протягом дня — -20.57%

- циркуляційна пропозиція – 990.96M USD

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