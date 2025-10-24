Інформація щодо ціни Retail DAO (RETAIL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00101055 $ 0,00101055 $ 0,00101055 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00101055$ 0,00101055 $ 0,00101055 Рекордний максимум $ 0,00157166$ 0,00157166 $ 0,00157166 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,10% Зміна ціни (1 дн.) +1,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,33%

Актуальна ціна Retail DAO (RETAIL) становить $0,00100832. За останні 24 години RETAIL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00101055, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RETAIL становить $ 0,00157166, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RETAIL змінився на -0,10% за останню годину, +1,97% за 24 години та на +3,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Retail DAO (RETAIL)

Ринкова капіталізація $ 734,46K$ 734,46K $ 734,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Циркуляційне постачання 728,40M 728,40M 728,40M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Retail DAO — $ 734,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RETAIL — 728,40M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,01M.