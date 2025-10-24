Актуальна ціна Retail DAO сьогодні становить 0,00100832 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RETAIL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RETAIL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Retail DAO сьогодні становить 0,00100832 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RETAIL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RETAIL на MEXC вже зараз.

Ціна Retail DAO (RETAIL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RETAIL до USD:

$0,00100832
$0,00100832$0,00100832
+1,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Retail DAO (RETAIL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:10:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Retail DAO (RETAIL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0,00101055
$ 0,00101055$ 0,00101055
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00101055
$ 0,00101055$ 0,00101055

$ 0,00157166
$ 0,00157166$ 0,00157166

$ 0
$ 0$ 0

-0,10%

+1,97%

+3,33%

+3,33%

Актуальна ціна Retail DAO (RETAIL) становить $0,00100832. За останні 24 години RETAIL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00101055, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RETAIL становить $ 0,00157166, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RETAIL змінився на -0,10% за останню годину, +1,97% за 24 години та на +3,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Retail DAO (RETAIL)

$ 734,46K
$ 734,46K$ 734,46K

--
----

$ 1,01M
$ 1,01M$ 1,01M

728,40M
728,40M 728,40M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Retail DAO — $ 734,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RETAIL — 728,40M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,01M.

Історія ціни Retail DAO (RETAIL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Retail DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Retail DAO до USD становила $ -0,0000016265.
За останні 60 днів зміна ціни Retail DAO до USD становила $ -0,0003257833.
За останні 90 днів зміна ціни Retail DAO до USD становила $ -0,0001639126871778529.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,97%
30 днів$ -0,0000016265-0,16%
60 днів$ -0,0003257833-32,30%
90 днів$ -0,0001639126871778529-13,98%

Що таке Retail DAO (RETAIL)

Retail DAO is a collective of everyday crypto investors who pool research, alpha, and investment opportunities. The core idea is simple: instead of competing against each other (and the big funds), we share knowledge and make better trades together. $RETAIL is the token that powers access, voting, and community rewards. Think Discord meets on-chain research hub, all run by the people who actually use it. We’re open, transparent, and genuinely want to help regular investors level up.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Retail DAO (RETAIL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Retail DAO (USD)

Скільки коштуватиме Retail DAO (RETAIL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Retail DAO (RETAIL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Retail DAO.

Перегляньте прогноз ціни Retail DAO вже зараз!

RETAIL до місцевих валют

Токеноміка Retail DAO (RETAIL)

Розуміння токеноміки Retail DAO (RETAIL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RETAIL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Retail DAO (RETAIL)

Скільки сьогодні коштує Retail DAO (RETAIL)?
Актуальна ціна RETAIL у USD становить 0,00100832 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RETAIL до USD?
Поточна ціна RETAIL до USD — $ 0,00100832. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Retail DAO?
Ринкова капіталізація RETAIL — $ 734,46K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RETAIL?
Циркуляційна пропозиція RETAIL — 728,40M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RETAIL?
RETAIL досяг історичної максимальної ціни у 0,00157166 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RETAIL?
Історична мінімальна ціна RETAIL становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі RETAIL?
Актуальний обсяг торгівлі RETAIL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RETAIL цього року?
RETAIL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RETAIL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:10:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Retail DAO (RETAIL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

