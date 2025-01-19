Ціна RetaFi (RTK)
Поточна ціна RetaFi (RTK) сьогодні становить 0.423243 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RTK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RetaFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 758.80 USD
- зміна ціни RetaFi протягом дня — -4.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RetaFi до USD становила $ -0.0185799038858205.
За останні 30 днів зміна ціни RetaFi до USD становила $ -0.1549972580.
За останні 60 днів зміна ціни RetaFi до USD становила $ -0.2486208951.
За останні 90 днів зміна ціни RetaFi до USD становила $ -0.3989941741008944.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0185799038858205
|-4.20%
|30 днів
|$ -0.1549972580
|-36.62%
|60 днів
|$ -0.2486208951
|-58.74%
|90 днів
|$ -0.3989941741008944
|-48.52%
Останній аналіз цін RetaFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.24%
-4.20%
-7.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At RetaFi, we're revolutionizing the financial landscape by introducing Liquid Staking Tokens 2.0 (LST), inspired by the monetary policies of central banks in leading economies like the US and EU. Similar to how central banks manage the money supply in,traditional finance, LST provides a decentralized approach to asset management and liquidity provision We firmly believe that this transformation is not just a passing trend but a fundamental shift in the financial paradigm, offering individuals worldwide the opportunity to shape their financial future, regardless of market fluctuations. RTK serves as the lifeblood of the RetaFi ecosystem, facilitating seamless transactions, incentivizing user engagement, and fostering liquidity across various decentralized finance (DeFi) protocols. Users obtain RTK tokens through the process of restaking, wherein staked assets such as BNB, ETH, SOL, and others are converted into derivative tokens such as pBNB, fBNB, which can be restaked to yield RTK tokens. RTK tokens offer users unparalleled flexibility and utility within the RetaFi ecosystem, enabling participation in diverse DeFi activities such as yield farming, liquidity provision, and asset borrowing. ***Key Features of RTK: Ecosystem Utility: RTK tokens unlock access to a wide array of DeFi services and protocols within the RetaFi ecosystem. Yield Generation: Users can earn RTK tokens through the process of restaking, compounding their rewards and maximizing their returns. Interoperability: RTK tokens can be seamlessly traded, exchanged, or utilized across various DeFi platforms and protocols, enhancing liquidity and interoperability.
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