Сьогоднішня ціна RetaFi (RTK)

Поточна ціна RetaFi (RTK) сьогодні становить 0.423243 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RTK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RetaFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 758.80 USD

- зміна ціни RetaFi протягом дня — -4.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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