Токеноміка Resurrection Coin ($REZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Resurrection Coin ($REZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Resurrection Coin ($REZ) $REZ (Resurrection Coin) is a meme coin launched on the Solana blockchain that combines crypto culture with a mission-driven purpose. Designed to be fully transparent and community-driven, $REZ donates a portion of project proceeds to charitable causes, including homelessness relief and veteran support. The project aims to prove that meme coins can be both fun and meaningful by tying market momentum to real-world generosity. $REZ has no presale, no team allocation, and operates with fair-launch principles. Офіційний вебсайт: http://officialrezcoin.com/ Купити $REZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Resurrection Coin ($REZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Resurrection Coin ($REZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,90K $ 18,90K $ 18,90K Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,90K $ 18,90K $ 18,90K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Resurrection Coin ($REZ)

Токеноміка Resurrection Coin ($REZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Resurrection Coin ($REZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $REZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $REZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $REZ, досліджуйте ціну токена $REZ в реальному часі!

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