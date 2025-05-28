Ціна Resurrection Coin ($REZ)
Поточна ціна Resurrection Coin ($REZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 70,86K USD. Ціна $REZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Resurrection Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Resurrection Coin протягом дня — 0,00%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Resurrection Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Resurrection Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Resurrection Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Resurrection Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|0,00%
|30 днів
|$ 0
|-26,22%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Resurrection Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
0,00%
+0,92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$REZ (Resurrection Coin) is a meme coin launched on the Solana blockchain that combines crypto culture with a mission-driven purpose. Designed to be fully transparent and community-driven, $REZ donates a portion of project proceeds to charitable causes, including homelessness relief and veteran support. The project aims to prove that meme coins can be both fun and meaningful by tying market momentum to real-world generosity. $REZ has no presale, no team allocation, and operates with fair-launch principles.
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