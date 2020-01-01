Токеноміка Resupply USD (REUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Resupply USD (REUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Resupply USD (REUSD) A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend. Офіційний вебсайт: https://resupply.fi/ Whitepaper: https://docs.resupply.fi/ Купити REUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Resupply USD (REUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Resupply USD (REUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 81,95M $ 81,95M $ 81,95M Загальна пропозиція: $ 82,82M $ 82,82M $ 82,82M Циркуляційна пропозиція: $ 82,82M $ 82,82M $ 82,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 81,95M $ 81,95M $ 81,95M Історичний максимум: $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 Історичний мінімум: $ 0,969015 $ 0,969015 $ 0,969015 Поточна ціна: $ 0,9895 $ 0,9895 $ 0,9895 Дізнайтеся більше про ціну Resupply USD (REUSD)

Токеноміка Resupply USD (REUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Resupply USD (REUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REUSD, досліджуйте ціну токена REUSD в реальному часі!

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