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Ціна Resupply USD (REUSD)

USD

Графік ціни Resupply USD (REUSD) в реальному часі

$0.98961
$0.98961$0.98961
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Resupply USD (REUSD)

Поточна ціна Resupply USD (REUSD) сьогодні становить 0.98961 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Resupply USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Resupply USD протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Resupply USD (REUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Resupply USD до USD становила $ -0.0005211723662468.
За останні 30 днів зміна ціни Resupply USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Resupply USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Resupply USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0005211723662468-0.05%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Resupply USD (REUSD)

Останній аналіз цін Resupply USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.988322
$ 0.988322$ 0.988322

$ 0.991621
$ 0.991621$ 0.991621

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

-0.00%

-0.05%

--

Ринкова інформація Resupply USD (REUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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0.00
0.00 0.00

Що таке Resupply USD (REUSD)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

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Ресурс Resupply USD (REUSD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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