Сьогоднішня ціна Resupply USD (REUSD)

Поточна ціна Resupply USD (REUSD) сьогодні становить 0.98961 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Resupply USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Resupply USD протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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