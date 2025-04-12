Ціна Resupply USD (REUSD)
Поточна ціна Resupply USD (REUSD) сьогодні становить 0.98961 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Resupply USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Resupply USD протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін REUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Resupply USD до USD становила $ -0.0005211723662468.
За останні 30 днів зміна ціни Resupply USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Resupply USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Resupply USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0005211723662468
|-0.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Resupply USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-0.05%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 REUSD до VND
₫25,374.59001
|1 REUSD до AUD
A$1.5734799
|1 REUSD до GBP
￡0.7521036
|1 REUSD до EUR
€0.8708568
|1 REUSD до USD
$0.98961
|1 REUSD до MYR
RM4.3740762
|1 REUSD до TRY
₺37.6645566
|1 REUSD до JPY
¥142.0189311
|1 REUSD до RUB
₽82.3553442
|1 REUSD до INR
₹85.2944859
|1 REUSD до IDR
Rp16,493.4934026
|1 REUSD до KRW
₩1,405.6915245
|1 REUSD до PHP
₱56.5858998
|1 REUSD до EGP
￡E.50.7472008
|1 REUSD до BRL
R$5.7991146
|1 REUSD до CAD
C$1.3656618
|1 REUSD до BDT
৳119.9902125
|1 REUSD до NGN
₦1,573.3017702
|1 REUSD до UAH
₴40.8807891
|1 REUSD до VES
Bs70.26231
|1 REUSD до PKR
Rs276.8829819
|1 REUSD до KZT
₸510.3616692
|1 REUSD до THB
฿33.1222467
|1 REUSD до TWD
NT$32.0336757
|1 REUSD до AED
د.إ3.6318687
|1 REUSD до CHF
Fr0.8015841
|1 REUSD до HKD
HK$7.6694775
|1 REUSD до MAD
.د.م9.1835808
|1 REUSD до MXN
$20.0989791