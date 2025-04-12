Сьогоднішня ціна Resupply (RSUP)

Поточна ціна Resupply (RSUP) сьогодні становить 2.41 USD з ринковою капіталізацією $ 3.29M USD. Ціна RSUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Resupply:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Resupply протягом дня — -7.87%

- циркуляційна пропозиція – 1.37M USD

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