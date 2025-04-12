Ціна Resupply (RSUP)
Поточна ціна Resupply (RSUP) сьогодні становить 2.41 USD з ринковою капіталізацією $ 3.29M USD. Ціна RSUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Resupply:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Resupply протягом дня — -7.87%
- циркуляційна пропозиція – 1.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Resupply до USD становила $ -0.205860847242214.
За останні 30 днів зміна ціни Resupply до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Resupply до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Resupply до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.205860847242214
|-7.87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Resupply: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.74%
-7.87%
-14.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.
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