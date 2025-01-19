Ціна Restore The Republic (RTR)
Поточна ціна Restore The Republic (RTR) сьогодні становить 0.01637665 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Restore The Republic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.72M USD
- зміна ціни Restore The Republic протягом дня — +102.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Restore The Republic до USD становила $ +0.00827054.
За останні 30 днів зміна ціни Restore The Republic до USD становила $ +0.0301904607.
За останні 60 днів зміна ціни Restore The Republic до USD становила $ +0.0040906939.
За останні 90 днів зміна ціни Restore The Republic до USD становила $ +0.003259954911131218.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00827054
|+102.03%
|30 днів
|$ +0.0301904607
|+184.35%
|60 днів
|$ +0.0040906939
|+24.98%
|90 днів
|$ +0.003259954911131218
|+24.85%
Останній аналіз цін Restore The Republic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.01%
+102.03%
+166.62%
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