Інформація щодо ціни Restaking Vault ETH (RSTETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 4 643,33 $ 4 643,33 $ 4 643,33 Мін. за 24 год $ 4 843,07 $ 4 843,07 $ 4 843,07 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 4 643,33$ 4 643,33 $ 4 643,33 Макс. за 24 год $ 4 843,07$ 4 843,07 $ 4 843,07 Рекордний максимум $ 6 262,2$ 6 262,2 $ 6 262,2 Найнижча ціна $ 4 034,51$ 4 034,51 $ 4 034,51 Зміна ціни (за 1 год) +0,38% Зміна ціни (1 дн.) +2,58% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,09%

Актуальна ціна Restaking Vault ETH (RSTETH) становить $4 845,74. За останні 24 години RSTETH торгувався між мінімумом у $ 4 643,33 і максимумом у $ 4 843,07, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RSTETH становить $ 6 262,2, тоді як його історичний мінімум — $ 4 034,51.

Що стосується короткострокових результатів, то RSTETH змінився на +0,38% за останню годину, +2,58% за 24 години та на +2,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Restaking Vault ETH (RSTETH)

Ринкова капіталізація $ 141,65M$ 141,65M $ 141,65M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 141,65M$ 141,65M $ 141,65M Циркуляційне постачання 29,25K 29,25K 29,25K Загальна пропозиція 29 249,24996056974 29 249,24996056974 29 249,24996056974

Поточна ринкова капіталізація Restaking Vault ETH — $ 141,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RSTETH — 29,25K, зі загальною пропозицією 29249.24996056974. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 141,65M.