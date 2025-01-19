Ціна Restaked Swell ETH (RSWETH)
Поточна ціна Restaked Swell ETH (RSWETH) сьогодні становить 3,268.38 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RSWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Restaked Swell ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 896.62K USD
- зміна ціни Restaked Swell ETH протягом дня — -2.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Restaked Swell ETH до USD становила $ -75.966107296664.
За останні 30 днів зміна ціни Restaked Swell ETH до USD становила $ -92.1251733840.
За останні 60 днів зміна ціни Restaked Swell ETH до USD становила $ +92.6088936240.
За останні 90 днів зміна ціни Restaked Swell ETH до USD становила $ +511.347778909627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -75.966107296664
|-2.27%
|30 днів
|$ -92.1251733840
|-2.81%
|60 днів
|$ +92.6088936240
|+2.83%
|90 днів
|$ +511.347778909627
|+18.55%
Останній аналіз цін Restaked Swell ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-2.27%
-1.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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