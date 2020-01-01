Токеноміка Restaked sAVAX (RSAVAX) Дізнайтеся ключову інформацію про Restaked sAVAX (RSAVAX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Restaked sAVAX (RSAVAX) rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. Офіційний вебсайт: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ Whitepaper: https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking Купити RSAVAX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Restaked sAVAX (RSAVAX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Restaked sAVAX (RSAVAX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,52M $ 2,52M $ 2,52M Загальна пропозиція: $ 120,12K $ 120,12K $ 120,12K Циркуляційна пропозиція: $ 119,71K $ 119,71K $ 119,71K FDV (повністю розведена вартість): $ 2,53M $ 2,53M $ 2,53M Історичний максимум: $ 49,42 $ 49,42 $ 49,42 Історичний мінімум: $ 17,69 $ 17,69 $ 17,69 Поточна ціна: $ 21,05 $ 21,05 $ 21,05 Дізнайтеся більше про ціну Restaked sAVAX (RSAVAX)

Токеноміка Restaked sAVAX (RSAVAX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Restaked sAVAX (RSAVAX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RSAVAX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RSAVAX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RSAVAX, досліджуйте ціну токена RSAVAX в реальному часі!

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