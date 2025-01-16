Ціна Restaked sAVAX (RSAVAX)
Поточна ціна Restaked sAVAX (RSAVAX) сьогодні становить 46.29 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56M USD. Ціна RSAVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Restaked sAVAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.74K USD
- зміна ціни Restaked sAVAX протягом дня — +7.55%
- циркуляційна пропозиція – 55.13K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Restaked sAVAX до USD становила $ +3.25.
За останні 30 днів зміна ціни Restaked sAVAX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Restaked sAVAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Restaked sAVAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +3.25
|+7.55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Restaked sAVAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
+7.55%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.
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