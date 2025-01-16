Сьогоднішня ціна Restaked sAVAX (RSAVAX)

Поточна ціна Restaked sAVAX (RSAVAX) сьогодні становить 46.29 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56M USD. Ціна RSAVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Restaked sAVAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.74K USD

- зміна ціни Restaked sAVAX протягом дня — +7.55%

- циркуляційна пропозиція – 55.13K USD

Отримуйте оновлення цін RSAVAX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RSAVAX.