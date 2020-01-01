Токеноміка Restake Finance (RSTK) Дізнайтеся ключову інформацію про Restake Finance (RSTK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Restake Finance (RSTK) Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield. Офіційний вебсайт: https://www.restakefinance.com/ Whitepaper: https://docs.restakefinance.com/refi-docs-1/opportunity/what-is-eigen-layer Купити RSTK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Restake Finance (RSTK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Restake Finance (RSTK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 199,61K $ 199,61K $ 199,61K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 38,26M $ 38,26M $ 38,26M FDV (повністю розведена вартість): $ 521,77K $ 521,77K $ 521,77K Історичний максимум: $ 2,8 $ 2,8 $ 2,8 Історичний мінімум: $ 0,00322433 $ 0,00322433 $ 0,00322433 Поточна ціна: $ 0,00521768 $ 0,00521768 $ 0,00521768 Дізнайтеся більше про ціну Restake Finance (RSTK)

Токеноміка Restake Finance (RSTK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Restake Finance (RSTK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RSTK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RSTK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RSTK, досліджуйте ціну токена RSTK в реальному часі!

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