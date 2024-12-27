Ціна Restake Finance (RSTK)
Поточна ціна Restake Finance (RSTK) сьогодні становить 0.01244561 USD з ринковою капіталізацією $ 476.85K USD. Ціна RSTK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Restake Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.65 USD
- зміна ціни Restake Finance протягом дня — +1.32%
- циркуляційна пропозиція – 38.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Restake Finance до USD становила $ +0.00016162.
За останні 30 днів зміна ціни Restake Finance до USD становила $ -0.0021105178.
За останні 60 днів зміна ціни Restake Finance до USD становила $ +0.0004235651.
За останні 90 днів зміна ціни Restake Finance до USD становила $ -0.003071861682023585.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016162
|+1.32%
|30 днів
|$ -0.0021105178
|-16.95%
|60 днів
|$ +0.0004235651
|+3.40%
|90 днів
|$ -0.003071861682023585
|-19.79%
Останній аналіз цін Restake Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
+1.32%
+2.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.
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