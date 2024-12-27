Сьогоднішня ціна Restake Finance (RSTK)

Поточна ціна Restake Finance (RSTK) сьогодні становить 0.01244561 USD з ринковою капіталізацією $ 476.85K USD. Ціна RSTK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Restake Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.65 USD

- зміна ціни Restake Finance протягом дня — +1.32%

- циркуляційна пропозиція – 38.26M USD

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