Сьогоднішня ціна REST

Поточна ціна REST (REST) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REST до USD становить $ 0 за REST.

REST наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 176 827, з циркуляційною пропозицією у 499,89M REST. Протягом останніх 24 годин REST торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00138304, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці REST змінився на +7,04% за останню годину та на -8,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,16K.

Ринкова інформація щодо REST (REST)

Ринкова капіталізація $ 176,83K$ 176,83K $ 176,83K Обсяг (за 24 год) $ 1,16K$ 1,16K $ 1,16K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 176,83K$ 176,83K $ 176,83K Циркуляційне постачання 499,89M 499,89M 499,89M Загальна пропозиція 499 886 229,406528 499 886 229,406528 499 886 229,406528

Поточна ринкова капіталізація REST — $ 176,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,16K. Циркуляційна пропозиція REST — 499,89M, зі загальною пропозицією 499886229.406528. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 176,83K.