Ціна ReSource Protocol (SOURCE)
Поточна ціна ReSource Protocol (SOURCE) сьогодні становить 0.00690881 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOURCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ReSource Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.71 USD
- зміна ціни ReSource Protocol протягом дня — +3.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SOURCE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOURCE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ReSource Protocol до USD становила $ +0.00020996.
За останні 30 днів зміна ціни ReSource Protocol до USD становила $ -0.0009329829.
За останні 60 днів зміна ціни ReSource Protocol до USD становила $ -0.0007983696.
За останні 90 днів зміна ціни ReSource Protocol до USD становила $ -0.0005949614591042175.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00020996
|+3.13%
|30 днів
|$ -0.0009329829
|-13.50%
|60 днів
|$ -0.0007983696
|-11.55%
|90 днів
|$ -0.0005949614591042175
|-7.92%
Останній аналіз цін ReSource Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+3.13%
+0.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ReSource Protocol provides a comprehensive toolbox for the creation of distributed mutual credit systems that grant participants access to 0% interest credit, further collaborative commerce, and give rise to a new class of stablecoins. Instead of “renting” capital from a bank or lender, network-participants form a multi-sided lending system in which businesses extend credit to each other. However, they don’t do so with fiat or even crypto assets. Instead, the ReSource protocol allows participants to mobilise what businesses already have: unused inventory, free labour time, and all resources comprising their enterprise. Participants lend these unutilized resources to peers that need them, and in return - receive from the network what they need themselves to expand their own business.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SOURCE до AUD
A$0.011054096
|1 SOURCE до GBP
￡0.0055961361
|1 SOURCE до EUR
€0.0067015457
|1 SOURCE до USD
$0.00690881
|1 SOURCE до MYR
RM0.031089645
|1 SOURCE до TRY
₺0.2449173145
|1 SOURCE до JPY
¥1.0811596769
|1 SOURCE до RUB
₽0.7101565799
|1 SOURCE до INR
₹0.5970593602
|1 SOURCE до IDR
Rp113.2591622064
|1 SOURCE до PHP
₱0.4039581207
|1 SOURCE до EGP
￡E.0.3483422002
|1 SOURCE до BRL
R$0.0417292124
|1 SOURCE до CAD
C$0.0098795983
|1 SOURCE до BDT
৳0.8356896576
|1 SOURCE до NGN
₦10.744581312
|1 SOURCE до UAH
₴0.2907227248
|1 SOURCE до VES
Bs0.36616693
|1 SOURCE до PKR
Rs1.9249326422
|1 SOURCE до KZT
₸3.6477135038
|1 SOURCE до THB
฿0.2389757379
|1 SOURCE до TWD
NT$0.2275762014
|1 SOURCE до CHF
Fr0.0062870171
|1 SOURCE до HKD
HK$0.0537505418
|1 SOURCE до MAD
.د.م0.0695026286