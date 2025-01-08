Ціна Resonator (RSN)
Поточна ціна Resonator (RSN) сьогодні становить 0.0452261 USD з ринковою капіталізацією $ 4.52M USD. Ціна RSN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Resonator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.36K USD
- зміна ціни Resonator протягом дня — -10.98%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Resonator до USD становила $ -0.00557949032124615.
За останні 30 днів зміна ціни Resonator до USD становила $ +0.0169900211.
За останні 60 днів зміна ціни Resonator до USD становила $ +0.0815660899.
За останні 90 днів зміна ціни Resonator до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00557949032124615
|-10.98%
|30 днів
|$ +0.0169900211
|+37.57%
|60 днів
|$ +0.0815660899
|+180.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Resonator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-10.98%
-13.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Resonator. Building the first user-oriented decentralized storage ecosystem routed through the TOR Network for maximum privacy and data security standards. Store, share and acquire files anonymously and safely. Why? To be the only one who has flawless access to your files anywhere, anytime, under any circumstances. Resonator provides a wide range of private file-managing products such as escrow services, marketplace and LGT.
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