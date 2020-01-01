Токеноміка Resolv wstUSR (WSTUSR) Дізнайтеся ключову інформацію про Resolv wstUSR (WSTUSR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Resolv wstUSR (WSTUSR) What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis. Офіційний вебсайт: https://resolv.xyz/ Купити WSTUSR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Resolv wstUSR (WSTUSR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Resolv wstUSR (WSTUSR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 120,30M $ 120,30M $ 120,30M Загальна пропозиція: $ 110,49M $ 110,49M $ 110,49M Циркуляційна пропозиція: $ 110,49M $ 110,49M $ 110,49M FDV (повністю розведена вартість): $ 120,30M $ 120,30M $ 120,30M Історичний максимум: $ 1,11 $ 1,11 $ 1,11 Історичний мінімум: $ 0,58995 $ 0,58995 $ 0,58995 Поточна ціна: $ 1,089 $ 1,089 $ 1,089 Дізнайтеся більше про ціну Resolv wstUSR (WSTUSR)

Токеноміка Resolv wstUSR (WSTUSR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Resolv wstUSR (WSTUSR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WSTUSR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WSTUSR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WSTUSR, досліджуйте ціну токена WSTUSR в реальному часі!

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